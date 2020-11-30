«التضامن»: تعاملنا مع 26 ألف طفل بلا مأوى منذ 2017

أكد حسني يوسف، مدير برنامج أطفال بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم التعامل مع 26 ألف طفل بلا مأوى وعامل أو مع أسرهم في الشارع منذ بداية 2017 وحتى يونيو 2020.وأضاف يوسف، لـ"الدستور"، أنه تم دمج 2600 حالة ما بين أسرة ومؤسسات رعاية وتعليم وتدريب مهني.وأشار إلى أن ظاهرة أطفال بلا مأوى تضم الأطفال في وضعية الشارع، سواء بلا مأوى أو أطفال يعملون فى الشارع، أو المتواجدين مع أسرهم في الشارع، والهدف هو إعادة تغيير وضعيتهم من الشارع، وإيوائهم إما في مؤسسات رعاية اجتماعية كفترة انتقالية، أو إعادة دمجهم مع أسرهم، ومنذ 2019 وبدأت إضافة العمل مع الكبار بلا مأوى وفقا لوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال 17 وحدة مجهزة بها إخصائى اجتماعي ونفسي ومسعف.