أسماء الفائزين بجولة الإعادة ببنى سويف

أولا: دائرة بني سويف

ثانيا: دائرة ناصر

ثالثا: دائرة إهناسيا

رابعا: دائرة ببا

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة جولة الإعادة لمحافظات المرحة الأولى لانتخابات مجلس النواب.وتنشر الدستور، أسماء الفائزين فى جولة الإعادة بمحافظة بني سويففاز كل من رمضان أبو حسان، ومحمد رجب عبد العظيم.فاز كل من محمد جنيدي، وعبد الحكيم مسعود.فاز سامي توفيق معوض.فاز كل من حسام العمدة، طه الناظر وأحمد عباس أبو زيد.