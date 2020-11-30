أسماء الفائزين بجولة الإعادة ببنى سويف
الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:46 م
أشرف لاشينطباعة
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة جولة الإعادة لمحافظات المرحة الأولى لانتخابات مجلس النواب.
وتنشر الدستور، أسماء الفائزين فى جولة الإعادة بمحافظة بني سويف
أولا: دائرة بني سويف
فاز كل من رمضان أبو حسان، ومحمد رجب عبد العظيم.
ثانيا: دائرة ناصر
فاز كل من محمد جنيدي، وعبد الحكيم مسعود.
ثالثا: دائرة إهناسيا
فاز سامي توفيق معوض.
رابعا: دائرة ببا
فاز كل من حسام العمدة، طه الناظر وأحمد عباس أبو زيد.
وتنشر الدستور، أسماء الفائزين فى جولة الإعادة بمحافظة بني سويف
أولا: دائرة بني سويف
فاز كل من رمضان أبو حسان، ومحمد رجب عبد العظيم.
ثانيا: دائرة ناصر
فاز كل من محمد جنيدي، وعبد الحكيم مسعود.
ثالثا: دائرة إهناسيا
فاز سامي توفيق معوض.
رابعا: دائرة ببا
فاز كل من حسام العمدة، طه الناظر وأحمد عباس أبو زيد.