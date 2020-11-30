استعجال التحريات في ضبط متهمين بسرقة «طفايات المترو»

استعجلت نيابة الأزبكية، اليوم الاثنين، تحريات المباحث الجنائية في اتهام عاطل وشريكه، بسرقة طفايات الحريق من عربات مترو الأنفاق.تمكنت الخدمات الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته جوال بداخله طفايتين حريق خاصتين بإحدى عربات قطار مترو الأنفاق، وحقيبة داخلها عصا بنهايتها قطعة معدنية- مفتاح لفك الصواميل المستخدمة في فك الطفايات من مكان تثبيتها داخل عربات المترو.واعترف بسرقته طفايتي الحريق من عربات المترو، وقرر قيامه باستقلال القطار من محطة بداية رحلته وفك الطفاية من مكان تثبيتها داخل العربات باستخدام الأدوات المضبوطة، مُستغلًا خلو العربة من الركاب، وإخفائها داخل الجوال محاولًا الخروج من المحطة وسط تزاحم جمهور ركاب المترو.وبتطوير مناقشته اعترف بسابقة قيامه بسرقة عدد من طفايات الحريق الخاصة بالمترو، والتصرف فيها بالبيع لعمليه، سيئ النية، مالك محل لبيع طفايات الحريق- له معلومات جنائية- كائن بدائرة قسم الأزبكية بالقاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.