ما الخادش للحياء فى ملابس «فتاة سقارة»؟.. محامون يجيبون

زي أبيض جميل، يعود بنا لملابس أجدادنا الفراعنة، ترتديه فتاة بملامح مصرية خالصة، ونسقت معه إكسسوارات فرعونية لتبرز جمال الحضارة وتذكرنا بماضينا وأصالتنا، وحتى أزيائنا التي أبهرت العالم، ولا تزال.رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وصفوا الصورة بالفاضحة والخادشة للحياء، لكن "الدستور" تواصل مع محامين لمعرفة ما إذا كان الزي الذي ترتديه الفتاة خادشًا أم لا، وما هي مواصفات الزي الخادش للحياء، وهل يعاقب القانون سلمى الشيمي على هذه الملابس؟محمد زناتي، محام، قال إنه لا يوجد تعريف صريح في القانون للأفعال الخادشة للحياء، وإنما هى كل فعل يرتكب مخالفا الآداب العامة وأخلاقيات المجتمع.وأضاف: "ظهور الشيمي وسط الآثار المصرية التي تمثل الحضارة وتراث مصري جدير بالاحترام والتقدير، وإذا تم اعتبار أزيائها خادشة للحياء وتعرض مفاتنها، بالتالي سيعاقبها القانون".وتابع: المادة 178 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء.في سياق متصل، قالت أميرة أبو العز، المحامية، إنه لا يوجد بما يسمى مواصفات خادشة للحياء في الملابس.سلمى الشيمي، عارضة أزياء مصرية، تنشر فيديوهات لها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تعمل موديل للملابس النسائية، وتتمنى أن تصبح عارضة أزياء عالمية.وأحال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واقعة قيام إحدى الفتيات بالتصوير داخل أحد المواقع الأثرية مرتدية ملابس ذات طابع فرعوني والتقاط الصور ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إلى النيابة للتحقيق في الواقعة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.