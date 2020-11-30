«حتى إشعار آخر».. تأجيل مباحثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

قال مصدر أمني لبناني، اليوم الإثنين، إن المحادثات التي كانت مقررة بين لبنان وإسرائيل، الأربعاء المقبل، بوساطة أمريكية بشأن ترسيم الحدود البحرية، تأجلت حتى إشعار آخر.وأضاف المصدر، في تصريحات لوكالة «فرانس برس»: «تم إبلاغنا رسميًا بتأجيل جلسة المفاوضات غير المباشرة، واستبدالها بجلسة خاصة، من دون تحديد الأسباب»، موضحا أن الجانب الأمريكي هو من طلب التأجيل.وأوضح المصدر اللبنانى أن الوسطاء الأمريكيين، الذين أبلغوا الجانب اللبناني بالتأجيل، سيجرون اتصالات ثنائية مع الجانبين.وبدأت إسرائيل ولبنان المفاوضات في أكتوبر، باجتماع وفدين من البلدين في قاعدة للأمم المتحدة، في محاولة لحل نزاع بشأن حدودهما البحرية، والذي أعاق التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة، التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز.وتتعلق المفاوضات بمساحة بحرية، تمتد على حوالي 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة، إلا أن لبنان اعتبر لاحقا أنها استندت إلى تقديرات خاطئة.ويطالب لبنان خلال جلسات التفاوض بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا مربعا تشمل جزءا من حقل كاريش الذي تعمل فيه شركة إنرجيان اليونانية، وفقا لتصريحات مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لوري هايتيان.