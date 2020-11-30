أسماء النواب الفائزين بجولة الإعادة بمحافظة الإسكندرية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن نتيجة جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.وتنشر الدستور، أسماء الفائزين فى جولة الإعادة بمحافظة الإسكندرية:أولًا دائرة أول المنتزه:فاز أبو العباس تركي، ومحمد حسين الحمامي، وعبدالفتاح يحيي، وأشرف سردينة.ثانيًا دائرة أول الرمل:فاز كل من أحمد عبدالمجيد، وسعد الدسوقي، وعمرو الغنيمي.ثالثًا دائرة سيدي جابر:فاز كل من مجدي الوليلي، وأحمد المصرى.رابعًا دائرة محرم بك:فاز كل من محمد جبريل، ومحمود سامح عبدالحميد قاسم.خامسًا دائرة الدخيلة:فاز كل من أحمد الشريف وأحمد خليل خيرالله.