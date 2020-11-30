أسماء النواب الفائزين بجولة الإعادة بمحافظة الإسكندرية
الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:31 م
أشرف لاشينطباعة
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن نتيجة جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.
وتنشر الدستور، أسماء الفائزين فى جولة الإعادة بمحافظة الإسكندرية:
أولًا دائرة أول المنتزه:
فاز أبو العباس تركي، ومحمد حسين الحمامي، وعبدالفتاح يحيي، وأشرف سردينة.
ثانيًا دائرة أول الرمل:
فاز كل من أحمد عبدالمجيد، وسعد الدسوقي، وعمرو الغنيمي.
ثالثًا دائرة سيدي جابر:
فاز كل من مجدي الوليلي، وأحمد المصرى.
رابعًا دائرة محرم بك:
فاز كل من محمد جبريل، ومحمود سامح عبدالحميد قاسم.
خامسًا دائرة الدخيلة:
فاز كل من أحمد الشريف وأحمد خليل خيرالله.
وتنشر الدستور، أسماء الفائزين فى جولة الإعادة بمحافظة الإسكندرية:
أولًا دائرة أول المنتزه:
فاز أبو العباس تركي، ومحمد حسين الحمامي، وعبدالفتاح يحيي، وأشرف سردينة.
ثانيًا دائرة أول الرمل:
فاز كل من أحمد عبدالمجيد، وسعد الدسوقي، وعمرو الغنيمي.
ثالثًا دائرة سيدي جابر:
فاز كل من مجدي الوليلي، وأحمد المصرى.
رابعًا دائرة محرم بك:
فاز كل من محمد جبريل، ومحمود سامح عبدالحميد قاسم.
خامسًا دائرة الدخيلة:
فاز كل من أحمد الشريف وأحمد خليل خيرالله.