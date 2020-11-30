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محافظات

«القومي للأمومة» يُنظم معسكرًا لتعزيز حق الأطفال في المشاركة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:18 م
سحر السنباطي
سحر السنباطي
مصطفى عبدالله
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نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة بمركز شباب منشأة ناصر، معسكرًا تدريبيًا لدعم مشاركة الأطفال بمشاركة 60 طفلًا من قاطني المنطقة، في الفئة العمرية من 12 إلى 15 عامًا.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ برنامج منتدى الطفل الذي ينفذه المجلس، والذي يهدف إلى دعم وتعزيز مشاركة الأطفال وبرنامج التنمية الشاملة لمنطقة منشأة ناصر التابع للمجلس.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس يسعى جاهدًا لدعم وتعزيز حق الأطفال في المشاركة لتأسيس فريق قوي من الأطفال على دراية ووعي بحقوقه وواجباته.

وأشارت «السنباطي» إلى أن الموضوعات التدريبية التي تناولها المعسكر هى؛ «التوعية بحقوق الطفل ومبادئ التحول الرقمي ومخاطر العنف على الأطفال وأنواعه، وكيفية التواصل الدائم مع المجلس من خلال آلياته، فضلًا عن أنشطة متنوعة لتنمية المهارات، والتوعية أيضا بموضوعات كالمواطنة والانتماء والعمل الجماعي وقبول الآخر والتعاون والتوعية بمميزات الأسرة الصغيرة ومردودها على حقوق الطفل، والوقاية من أخطار بعض العادات السلبية كالتدخين والمخدرات».

وأكدت السنباطي على أهمية دمج جميع الأطفال دون تمييز في الأنشطة التي يقدمها المجلس القومي للطفولة والأمومة، وأن المجلس اتخذ عدة خطوات استباقية في مجال دعم مشاركة الأطفال لخلق جيل واع ومدرك لحقوقه وواجباته وفقًا للدستور والمواثيق الوطنية والدولية ذات الصلة، وذلك من منطلق الحرص والاهتمام بتنشئة الطفل.

وتضمن المعسكر عروض فنية متنوعة وعرض مسرحي عن قضايا حقوق الطفل وأنشطة أخرى كبرلمان الطفل.

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