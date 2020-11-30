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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس لص السيارات بالزاوية الحمراء

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:32 م
حبس
حبس
حسام التمساح
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، حبس متهم بسرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، والتصرف فيها بالبيع عقب تغيير معالمها الجوهرية بدائرة القسم، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغًا يفيد بضبط عاطل، له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، أثناء استقلاله سيارة مُبلغ بسرقتها، وبحوزته كمية من المفاتيح المصطنعة، وذلك لقيامه بارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" والتصرف فيها بالبيع عقب تغيير معالمها الجوهرية.

بمواجهة المتهم اعترف بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته، وأرشد عن سيارة أخرى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

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