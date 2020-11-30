تجديد حبس المتهمين بترويج الاستروكس في بدر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الإثنين، حبس 3 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة 700 جرام من الاستروكس، بمدينة بدر.وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين هم: "فاضل.م، إبراهيم.ع، محمد.ز"، عاطلين، وعثر بحوزتهم على كمية من الاستروكس زنة 700 جرام، وأقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها.كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات تفيد بقيام 3 متهمين بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.