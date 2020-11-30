ارتفاع إصابات كورونا في السنغال لـ16089 ألفًا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 14 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة، في بيان بثته الإذاعة السنغالية اليوم الإثنين، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 16 ألفا و89 إصابة، تعافى منهم 15 ألفا و607 إصابات، بعد تسجيل 10 حالات شفاء جديدة، فيما توفيت 333 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.