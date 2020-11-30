تجديد حبس شاذ متهم بالترويج للأعمال المنافية للآداب

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، حبس عاطل 15 يوما، على ذمة التحقيقات، لاتهامه بممارسة الشذوذ وإدارة صفحة لترويج الأعمال المنافية للآداب في مدينة نصر.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى وجود صفحة على أحد المواقع على الإنترنت، يعلن فيها أحد الأشخاص استعداده لممارسة الفجور مقابل مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وتبين أنه (بدون عمل – مقيم بمحافظة بنى سويف)، وبمواجهته أقر باعتياده ممارسة أعمال الفجور مقابل مبلغ مالى، وأضاف بإنشائه الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما ضُبط بحوزته (هاتف محمول يحوى الرسائل والمحادثات الخاصة تدل على نشاطه المؤثم - مبلغ مالى من متحصلات ممارساته). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.