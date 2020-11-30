رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 30 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرئيس الفلسطينى يغادر القاهرة بعد لقاء السيسى

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:49 م
السيسي و عباس
السيسي و عباس
أ.ش.أ
طباعة
غادر القاهرة، مساء اليوم الإثنين، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد زيارة لمصر، استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث أجريا محادثات شملت آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس السيسي، خلال اللقاء، أن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية، مشددًا على ثبات الموقف المصري تجاه القضية، ودعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية تجاه التسوية السياسية، واستمرار مصر في بذل جهودها من أجل استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، مع التأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف وتكثيف كل الجهود العربية من أجل استئناف مفاوضات عملية السلام.

من جانبه، أكد الرئيس الفلسطيني على ما يوليه من أهمية للتشاور والتنسيق مع الرئيس السيسي بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية ومحددات الموقف الفلسطيني في ظل التطورات التي تشهدها القضية، وكذا المتغيرات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة، معربًا عن تقديره لجهود مصر ومواقفها التاريخية والثابتة في دعم القضية الفلسطينية، وتحركاتها على مختلف الأصعدة سعيًا للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

كما أجرى عباس محادثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تناولت آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والخطوات المستقبلية.

موضوعات متعلقة

«المشاط»: جائحة كورونا سرعت وتيرة الإصلاحات لسد الفجوة بين الجنسين

الأمن يلاحق أصحاب فيديو «الكلب» و«تدنيس مقابر عائلة شيكابالا»

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور بعد حل مجلس الزمالك

أسماء النواب الفائزين بجولة الإعادة بمحافظة الإسكندرية

الصور

image description

حظه في السما.. ماذا يقول برج شيكابالا في 2021 (صور)

image description

«الذكريات لا تموت».. شاب يُعيد إسماعيل ياسين للحياة

image description

محافظ أسيوط يناقش مشاكل مركز ومدينة منفلوط

image description

إزالة عقار خطر في أشهر شوارع دمياط

image description

محافظ أسيوط يستعرض المشكلات المجتمعية وسبل حلها في مجلس الجامعة

الأكثر قراءة

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

رسميًا.. إيقاف مجلس الزمالك.. ولجنة مؤقتة لإدارة النادي

بكفالة 200 جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين بإلقاء الحجارة على أتوبيس نادى الزمالك

حقيقة حرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند الـ24 عامًا وفقًا للقانون الجديد

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

كورونا.. بريطانيا تبحث عن منظمى الحفلات

%30 من وفيات كورونا بروسيا تم تسجيلها فى نوفمبر

استطلاع: موسكو وسانت بطرسبرج أقل المدن تلوثا

الفلك يكشف أهم الظواهر الفلكية في نهاية 2020

أيام زمان

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

قصة تعصب عبدالحليم حافظ مع تشجيع النادى الأهلى

مقالات الرأي
ماجد حبته
حافظ «مش فاهم» الميرازى!
عمرو خالد
«الحليم».. يؤخر العقاب لأنه يحبك حتى تعود وتتوب
د.أحمد الخميسى
ملف الوحدة الوطنية
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: ما تعلاش عن الحاجب
المزيد

الثقافة

نقابة التشكيليين تنظم قافلة طبية للفحص الشامل

افتتاح معرض «رؤى» للفنان تيسير حامد الأربعاء

«المواطنة الحضرية».. محاضرة أونلاين لمناقشة التحديات الصحية العالمية

«من الكتاب إلى القلم».. مسابقة شعرية بالمركز الثقافي الفرنسي