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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

آخرهن زوجة شيكابالا.. نجمات اخترن موضة الشعر الكيرلي

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 11:09 م
زوجة شيكابالا
زوجة شيكابالا
سلمى بدر
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تصدر نجم نادي الزمالك محمود عبدالرازق "شيكابالا" حديث رواد مواقع التواصل بعد تعرضه لحملة تنمر كبيرة على منصات السوشيال ميديا عقب مباراة دوري الأبطال الأفريقي وتتويج الأهلي بها.

وأول ما تم التعرض له كان السخرية من زوجته والخوض في عرضها بعد قيامه بنشر صورة له رفقة زوجته سارة ونجله آدم؛ احتفالًا بعيد الفطر المبارك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "عيد سعيد" ليتم سؤاله بعنصرية عن كيف أن ابنه أبيض البشرة وهو أسمر اللون؟

ولفتت سارة، زوجة نجم الزمالك النظر لها باطلالتها الدائمة بالشعر الكيرلي وتتفنن العديد من النجمات العالميات فى تغيير تصفيفات شعرهن بشكل مستمر من أجل الظهور بإطلالات مميزة وملفتة دائمًا، خاصة اطلالتهن بالشعر الكيرلي الذى تفضله الكثير من النجمات العالميات وهن:

- المغنية الشهيرة ريهانا:
تجد ريهانا دائمًا أن الشعر المجعد هو الأفضل بالنسبة لها ولمظهرها، فرغم تغييرها للون شعرها الكثير من المرات إلا أنها تظهر فى الأغلب بشعر مجعد.
آخرهن زوجة شيكابالا..

- النجمة جوين ستيفانى:
من عشاق الظهور بتصفيفة الشعر المجعد بشكل سوبر أو "super-curled" وهى تصفيفه الشعر التى تناسب ظهروها بالحفلات وعلى السجادة الحمراء.
آخرهن زوجة شيكابالا..
- النجمة بيونسيه:
يبهر شعر بيونسيه المجعد الكثير من محبيها ومعجبيها، خاصة المراهقات ويحاولن تقليدها.
آخرهن زوجة شيكابالا..
- المغنية الشابة ريتا أورا:
من الفنانات اللاتي تزداد جاذبية بمجرد ظهورهن بشعر مجعد.
آخرهن زوجة شيكابالا..

- النجمة سلمى حايك:
تخطف الأنظار دائمًا بحرصها على الظهور بشعر "مجعد كلاسيكى".
آخرهن زوجة شيكابالا..
- المغنية لوردي:
من النساء التى لا تستطيع الاستغناء عن تجعيد شعرها.
آخرهن زوجة شيكابالا..

- المذيعة جويل مردينيان:
لجأت إلى الشعر الكيرلي ذو التجعيدات الصغيرة والمنفوشة، الأمر الذي ساعد في أن يبدو شعرها كثيفًا وهذا الموديل عكس شخصيتها الجريئة التي لا تخشى المجازفة أبدًا في اعتماد أي لوك جمالي غير تقليدي.
آخرهن زوجة شيكابالا..
- مايا دياب:
لجأت في إطلالتها الأخيرة إلى الشعر الكيرلي المنفوش، تاركة خصلاتها على طبيعتها، لتكون بذلك المرة الاولى التي تعتمد فيها هذا اللوك.
آخرهن زوجة شيكابالا..

- الفنانة مي سليم:
لجأت إلى تسريحة الشعر الكيرلي أيضًا، على الرغم من أن قصة شعرها قصيرة مما اعطاها حجم وكثافة أكثر لشعرها.
النجمة كيم كارداشيان:
تعتمد تسريحة الشعر الكيرلي المنفوش قليلًا لكن بطريقة مرتبة.

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