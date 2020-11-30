ضبط شاب يروج لحجوزات وهمية بالفنادق على «فيس بوك»

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إنشاء عدد من الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تحمل أسماء وهمية، حيث يقوم المتهم بإيهام المجني عليهم بقدرته على توفير حجوزات سياحية داخل البلاد بفنادق متعددة بأسعار مخفضة للاستيلاء منهم على مبالغ مالية.عُثر بحوزة المتهم على 3 هواتف محمولة تبين احتوائها على آثار ودلائل ارتكابه للوقائع على النحو المشار إليه، وكذا عدد من شرائح للهواتف المحمولة المستخدمة في ذلك، وكذا قطعة داكنة اللون يشتبه في كونها مخدر الحشيش.بمواجهته اعترف بما أسفر عنه الضبط وإنفاقه جميع المبالغ المالية وحيازته لمخدر الحشيش بقصد التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانوني.