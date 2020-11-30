سفير واشنطن في أثينا: فخورون بشراكتنا الدفاعية مع اليونان

أكد السفير الأمريكى في أثينا، جيفري بيات، أن شراء اليونان طائرة «إف 35» القتالية يُعزز من قدراتها الدفاعية، ويضمن إمكانية التشغيل المتبادل مع القوات المسلحة الأمريكية، ويُحسن الاستقرار الإقليمي.وتابع السفير الأمريكي، في تصريحات نقلها موقع «كاثمريني اليوناني»: «فخورون بشراكتنا الدفاعية والأمنية مع اليونان، ونعمل يوميًا على تطويرها، من خلال استحواذ اليونان المستقبلي على طائرة إف 35».وشدد على أن الولايات المتحدة ترحب على أعلى المستويات بقرار اليونان شراء طائرة مقاتلة أمريكية الصنع لقواتها الجوية.