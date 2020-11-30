حظه في السما.. ماذا يقول برج شيكابالا في 2021 (صور)





شكابالا مواليد 5 مارس عام 1986 وتكشف لنا الابراج عما سيكون عليه حال شيكابالا في عام 2021 وهل سيواجه ازمات مثل التي تعرض في 2020 وهذا مايكشفه لنا برج الحوت.

تصدر نجم نادي الزمالك محمود عبدالرازق الشهير بـ"شيكابالا" حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعرضه لحملة تنمر كبيرة على السوشيال ميديا بعد مباراة السوبر الأفريقي وتتويج النادي الأهلي بطلا به.شكابالا مواليد 5 مارس عام 1986 وتكشف لنا الابراج عما سيكون عليه حال شيكابالا في عام 2021 وهل سيواجه ازمات مثل التي تعرض في 2020 وهذا مايكشفه لنا برج الحوت.

شيكابالا

- على المستوى العاطفي:

ستكون هذه السنة سنة رائعة بالنسبة لشيكابالا من حيث حياته الأسرية وزواجه وسوف يسود الحب والرومانسية حياته، ويستقر في جو مريح يساعده على نشر الحب.

شيكابالا

- على المستوى المهني:

بالنسبة لشيكابالا على وجه التحديد سيكون متحمس للغاية لما يفعله خلال عام 2021 وسيتم مكافأته مكافأة كبيرة بسبب حماسه تجاه فريقه ولكنه سيواجه الكثير من التحديات ولا توجد تأثيرات كوكبية كبيرة على أدائه وبالتالي سيستمر في التألق ولكن قد تظهر بعض المشاكل في بعض الأحيان، وسيكون الوقت مناسب لتخطيط جديد لمستقبله المهني منها تفكيره بالانتقال الى نادي اخر او تلقيه عروض كبيرة من أندية أوروبية.

شيكابالا