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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«غرفة الإسكندرية» تنظم برنامج تدريبي عن «صناعة الفرنشايز»

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 02:06 م
الغرفة التجارية المصرية
الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية
هبه عويضه
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نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، تحت رعاية أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، برنامج تدريبي عن "صناعة الفرنشايز" اليوم الاثنين، بمقر الغرفة.

جاء ذلك بحضور أحمد صقر نائب رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وكلًا من أعضاء مجلس إدارة "غرفة الإسكندرية"، أشرف أبو إسماعيل، والدكتور عمر الغنيمي، والمستشار نبيل بدوي محمد، مستشار الغرفة لشؤون الصناعات وريادة الأعمال.

وحاضرت بالبرنامج المهندسة هادية طلعت مسؤول الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، وأحمد سلامة مسؤل بجهاز تنمية المشروعات.

وخلال البرنامج التدريبي تم مناقشة كيفية نجاح صناعة الفرنشايز، وكيفية الحصول على دعم من الجهات المعنية لإتمام عملية الفرنشايز.

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