محافظ الوادي الجديد يتابع سير العمل بمشروع تركيب الغاز الطبيعي بالخارجة

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتسريع وتيرة العمل بمشروع تركيب الغاز الطبيعي بمدينة الخارجة للانتهاء من كافة الأعمال طبقا للخطة الموضوعة.جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل بالمشروع، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز، وعدد من التنفيذيين المعنيين، حيث أكد على تكثيف العمالة والاستعانة بشركات خاصة للانتهاء من أعمال حفر الشبكة الأرضية التي وصلت نسبة التنفيذ بها 35 % بواقع 4.5 كم من 15 كم مستهدف، وذلك بالتوازي مع إنشاء محطة توزيع الغاز الطبيعي، الذي يجري حاليا اختيار موقعها لمعاينتها لتحديد مدي مطابقتها لكافة شروط السلامة الفنية والبيئة.