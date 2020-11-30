نائب محافظ القاهرة يفتتح مبنى مؤسسة القبة

افتتح الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية اليوم، بحضور رئيس حى الزيتون والأب بطرس جيد مدير المؤسسة والشؤن الاجتماعية، مبنى مؤسسة القبة بحى الزيتون، وذلك لمتابعة الأنشطة المقدمة داخل المؤسسة من مشغولات قماشية، وأكد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وجار المتابعة.كما قام الدكتور حسام الدين فوزي بحضور رئيس حي الزيتون بتفقد سنترال القبه بحى الزيتون وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.جائت الأعمال حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بمتابعة المؤسسات الحكومية لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية ضد فيرس كورونا.