كرة نار في السماء تشعل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان

أشعل شهب ناري، رُصد ليلا في السماء فوق أجزاء من غرب اليابان ووسطها، شبكات التواصل الاجتماعي بمنشورات لمستخدمين نشروا صورا للنجم فائق السطوع.وذكرت وسائل إعلام يابانية أن شهب النار كان عبارة عن نيزك منفجر شديد السطوع.وقال تاكيشي إينو، مدير القبة الفلكية (بلانيتاريوم) التابعة لبلدية أكاشي، لوكالة «كيودو» اليابانية للأنباء: "نعتقد أن آخر انفجار ضوئي كان ساطعا بالقدر عينه كالقمر البدر".وكانت كرة النار مرئية لبضع ثوان فقط في الساعات الأولى من الأحد، لكن جرى تخليد المشهد من خلال صور كاميرات مملوكة للإذاعة الوطنية "إن إتش كاي"، التي تلتقط عموما نشاط الزلزال بدلا من عروض الضوء في الفضاء.