رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 30 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رحلة ترفيهية للشباب من ذوي القدرات بمطروح ضمن «اعرف بلدك»

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 02:01 م
اعرف بلدك
اعرف بلدك
ياسمين شعيب
طباعة
نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح رحلة ترفيهية لذوي والقدرات والهمم إلى محافظة البحر الأحمر، ضمن البرنامج القومي لوزارة الشباب والرياضة «اعرف بلدك»، وذلك خلال الفترة من 27 نوفمبر حتى الأول من ديسمبر؛ للتعرف على معالم محافظات الجمهورية وزيادة الوعي الثقافي والانتماء.

وأوضح مدير عام مديرية الشباب والرياضة، أن الرحلة يُشارك بها 15 من ذوي القدرات والهمم بمطروح، وذلك ضمن البرنامج القومي «اعرف بلدك»، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة للشباب، لزيارة عدد من المحافظات والمدن ومنها اقصر وأسوان والغردقة وبورسعيد.

وأضاف أنه تم تنظيم برنامج ترفيهي للشباب المشاركين من ذوي القدرات والهمم لزيارة معالم محافظة البحر الأحمر ومدينة الغردقة، وكذلك رحلات بحرية ورحلات للغوص.

وأكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أهمية مثل تلك الرحلات التي تزيد الوعى والانتماء لدى أبناء الوطن، مع تقديم التيسرات والرعاية خاصة لفئة ذوي القدرات والهمم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي لـ«أبومازن»: القضية الفلسطينية ستظل أولوية السياسة المصرية

إخلاء سبيل اليوتيوبر «شاور» بكفالة 3 آلاف جنيه

إزالة أكبر سوق عشوائي بالمنصورة في الدقهلية

المدرس المتهم بالتحرش فى المنوفية: «مش هسيب حقى»

الصور

image description

«الذكريات لا تموت».. شاب يُعيد إسماعيل ياسين للحياة

image description

محافظ أسيوط يناقش مشاكل مركز ومدينة منفلوط

image description

إزالة عقار خطر في أشهر شوارع دمياط

image description

محافظ أسيوط يستعرض المشكلات المجتمعية وسبل حلها في مجلس الجامعة

image description

ننشر نتيجة انتخابات اتحاد طلاب مدارس دمياط

الأكثر قراءة

رسميًا.. إيقاف مجلس الزمالك.. ولجنة مؤقتة لإدارة النادي

حقيقة حرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند الـ24 عامًا وفقًا للقانون الجديد

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

السيسي لـ«أبومازن»: القضية الفلسطينية ستظل أولوية السياسة المصرية

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

%30 من وفيات كورونا بروسيا تم تسجيلها فى نوفمبر

كورونا.. بريطانيا تبحث عن منظمي الحفلات

استطلاع: موسكو وسانت بطرسبرج أقل المدن تلوثا

الفلك يكشف أهم الظواهر الفلكية في نهاية 2020

أيام زمان

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

قصة تعصب عبدالحليم حافظ مع تشجيع النادى الأهلى

مقالات الرأي
ماجد حبته
حافظ «مش فاهم» الميرازى!
عمرو خالد
«الحليم».. يؤخر العقاب لأنه يحبك حتى تعود وتتوب
د.أحمد الخميسى
ملف الوحدة الوطنية
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: ما تعلاش عن الحاجب
المزيد

الثقافة

ثقافة المنيا تناقش «ملامح وتاريخ فن القصة» بنادي أدب مطاي

ثقافة البحر الأحمر تناقش أهمية الكتاب الورقي وصموده أمام التكنولوجيا

ثقافة أسيوط تحتفي بجوائز الشعر الدولية

ختام فعاليات معرض «فن الكم» بطلعت حرب اليوم