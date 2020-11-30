رحلة ترفيهية للشباب من ذوي القدرات بمطروح ضمن «اعرف بلدك»

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح رحلة ترفيهية لذوي والقدرات والهمم إلى محافظة البحر الأحمر، ضمن البرنامج القومي لوزارة الشباب والرياضة «اعرف بلدك»، وذلك خلال الفترة من 27 نوفمبر حتى الأول من ديسمبر؛ للتعرف على معالم محافظات الجمهورية وزيادة الوعي الثقافي والانتماء.وأوضح مدير عام مديرية الشباب والرياضة، أن الرحلة يُشارك بها 15 من ذوي القدرات والهمم بمطروح، وذلك ضمن البرنامج القومي «اعرف بلدك»، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة للشباب، لزيارة عدد من المحافظات والمدن ومنها اقصر وأسوان والغردقة وبورسعيد.وأضاف أنه تم تنظيم برنامج ترفيهي للشباب المشاركين من ذوي القدرات والهمم لزيارة معالم محافظة البحر الأحمر ومدينة الغردقة، وكذلك رحلات بحرية ورحلات للغوص.وأكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أهمية مثل تلك الرحلات التي تزيد الوعى والانتماء لدى أبناء الوطن، مع تقديم التيسرات والرعاية خاصة لفئة ذوي القدرات والهمم.