كورونا.. بريطانيا تبحث عن منظمي الحفلات

فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا بشأن إقامة حفلات كبرى في العديد من مدن إنجلترا، بصورة غير قانونية، في تحدٍ للقيود التي تفرضها السلطات من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.ويبحث المحققون عن منظمي حفل أقيم في سكن طلابي بمدينة نوتنجهام البريطانية، حيث قامت الشرطة في مطلع الأسبوع الجاري بتفريق تجمع كان يضم نحو 200 شخص.وقالت الشرطة إنه قد تم تغريم نحو 20 ضيفا في الحفل بمبلغ 200 جنيه استرليني (266 دولارا)، ومن الممكن أن يواجه المنظمون دفع غرامات أعلى من ذلك، كما تجمع المواطنون في حفلات بأماكن أخرى داخل المدينة.وفي برمنجهام، تعرض أفراد من الشرطة للرشق بالزجاجات عندما حاولوا تفريق نحو 100 شخص كانوا يشاركون في حفل غير قانوني.ويشار إلى أن القيود الصارمة المفروضة على التجمعات الاجتماعية، يتم تطبيقها بموجب إجراءات الإغلاق الجزئي الحالية في إنجلترا، والتي تنص بشكل عام على عدم مغادرة السكان لمنازلهم إلا للضرورة، مثل الذهاب للتسوق أو العمل.