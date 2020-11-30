مد احتجاز مستشار رئيس وكالة الفضاء الروسية المتهم بالخيانة

قضت محكمة "ليفورتوفو" بموسكو، اليوم الإثنين، بتمديد احتجاز مستشار رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، إيفان سافرونوف، المتهم بالخيانة، حتى مارس من العام المقبل.وذكر المكتب الصحفي للمحكمة، لوكالة أنباء "نوفوستي"، أن المحكمة وافقت على طلب النيابة، ومددت إجراء احتجاز المتهم «سافرونوف» حتى 7 مارس 2021.يُذكر أن جلسة المحكمة عُقدت خلف أبواب مغلقة بسبب سرية المعلومات في ملف هذه القضية.وكان «سافرونوف» يعمل صحفيا قبل أن يتم تعيينه مستشارا لرئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، واعتقلته الأجهزة الأمنية الروسية في 7 يوليو الماضي، واتهمه جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بنقل معلومات سرية حول التعاون العسكري التقني الروسي والصناعات الدفاعية إلى أجهزة مخابراتية لدولة أجنبية عضو في حلف شمال الأطلسي.