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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين: تعيين «بساكي» بالبيت الأبيض شأن أمريكي

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 02:08 م
دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
أ.ش.أ
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أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن تعيين جين بساكي بمنصب الناطق باسم البيت الأبيض "مسألة داخلية تعود لجو بايدن، ولا علاقة للكرملين بها".

وقال بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الاثنين: "نأمل مع مرور الوقت أن تكون هناك إرادة سياسية في واشنطن لتطبيع العلاقات مع روسيا، ولسوء الحظ لم يحدث هذا حتى الآن".

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