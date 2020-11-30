إحباط محاولة خطف شقيقين لطلب فدية في المحلة

أحبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية محاولة متهمين اختطاف شقيقين بالمحلة ومساومة أسرتهما بالمال، حيث وردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الغربية مفادها اعتزام "عاطل" يبلغ من العمر 26 سنة، مقيم دائرة مركز المحلة" اختطاف عامل يبلغ من العمر 25 سنة، وشقيقه 22 سنة، حيث استعان المتهم بشخص له معلومات جنائية مقيم دائرة مركز المحلة، وآخر عاطل سبق اتهامه في 13 قضية "سلاح أبيض، سلاح نارى، شروع فى قتل، وثالث مالك محل صيانة ماكينات خياطة لتنفيذ جريمته.عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم "بندقيتين خرطوش و40 طلقة من ذات العيار - مطواة - 7500 جنيه - سيارة ملاكى "مستأجرة"، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات اعترفوا بها.وأكد المتهم الأول بسابقة عمله لدى والد المجنى عليهما وعلمه بثرائه، فاستعان بباقي المتهمين لخطف الأول والثاني ومساومة والدهما على دفع مبلغ الفدية نظير إطلاق سراحهما.