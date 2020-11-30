رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 30 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحباط محاولة خطف شقيقين لطلب فدية في المحلة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 01:50 م
الأمن
الأمن
مريم جبل _ عمرو المزيدي
طباعة
أحبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية محاولة متهمين اختطاف شقيقين بالمحلة ومساومة أسرتهما بالمال، حيث وردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الغربية مفادها اعتزام "عاطل" يبلغ من العمر 26 سنة، مقيم دائرة مركز المحلة" اختطاف عامل يبلغ من العمر 25 سنة، وشقيقه 22 سنة، حيث استعان المتهم بشخص له معلومات جنائية مقيم دائرة مركز المحلة، وآخر عاطل سبق اتهامه في 13 قضية "سلاح أبيض، سلاح نارى، شروع فى قتل، وثالث مالك محل صيانة ماكينات خياطة لتنفيذ جريمته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم "بندقيتين خرطوش و40 طلقة من ذات العيار - مطواة - 7500 جنيه - سيارة ملاكى "مستأجرة"، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات اعترفوا بها.

وأكد المتهم الأول بسابقة عمله لدى والد المجنى عليهما وعلمه بثرائه، فاستعان بباقي المتهمين لخطف الأول والثاني ومساومة والدهما على دفع مبلغ الفدية نظير إطلاق سراحهما.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي لـ«أبومازن»: القضية الفلسطينية ستظل أولوية السياسة المصرية

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

فحص صور مخلة لـ «فتاة سقارة» وتحريات عن المصور

السيرة الذاتية للمستشار أحمد بكري رئيس نادي الزمالك الجديد

الصور

image description

«الذكريات لا تموت».. شاب يُعيد إسماعيل ياسين للحياة

image description

محافظ أسيوط يناقش مشاكل مركز ومدينة منفلوط

image description

إزالة عقار خطر في أشهر شوارع دمياط

image description

محافظ أسيوط يستعرض المشكلات المجتمعية وسبل حلها في مجلس الجامعة

image description

ننشر نتيجة انتخابات اتحاد طلاب مدارس دمياط

الأكثر قراءة

رسميًا.. إيقاف مجلس الزمالك.. ولجنة مؤقتة لإدارة النادي

حقيقة حرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند الـ24 عامًا وفقًا للقانون الجديد

السيسي لـ«أبومازن»: القضية الفلسطينية ستظل أولوية السياسة المصرية

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

%30 من وفيات كورونا بروسيا تم تسجيلها فى نوفمبر

كورونا.. بريطانيا تبحث عن منظمي الحفلات

استطلاع: موسكو وسانت بطرسبرج أقل المدن تلوثا

الفلك يكشف أهم الظواهر الفلكية في نهاية 2020

أيام زمان

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

قصة تعصب عبدالحليم حافظ مع تشجيع النادى الأهلى

مقالات الرأي
ماجد حبته
حافظ «مش فاهم» الميرازى!
عمرو خالد
«الحليم».. يؤخر العقاب لأنه يحبك حتى تعود وتتوب
د.أحمد الخميسى
ملف الوحدة الوطنية
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: ما تعلاش عن الحاجب
المزيد

الثقافة

ثقافة المنيا تناقش «ملامح وتاريخ فن القصة» بنادي أدب مطاي

ثقافة البحر الأحمر تناقش أهمية الكتاب الورقي وصموده أمام التكنولوجيا

ثقافة أسيوط تحتفي بجوائز الشعر الدولية

ختام فعاليات معرض «فن الكم» بطلعت حرب اليوم