الأردن تدين الهجوم الإرهابي في نيجيريا

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية الهجوم الإرهابي المروع الذي استهدف مدنيين في شمال شرق نيجيريا، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 110 أشخاص.وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله الفايز، إدانة واستنكار المملكة الشديدين هذا الهجوم الإرهابي الوحشي واستهداف المدنيين الأبرياء، معربا عن تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية نيجيريا في هذا المصاب الأليم، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.وأعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الشقيقة ولذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين.