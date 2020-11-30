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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الحديد والصلب» توافق على انقسام الشركة أفقيًا

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 02:24 م
الحديد والصلب
الحديد والصلب
اكرم عمران _أسامة الشندويلي
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وافق مجلس إدارة الحديد والصلب المصرية على تقسيم الشركة انقسامًا أفقيًا، وفقًا للقيمة الدفترية بناءً على القوائم المالية للشركة في 30 يونيو الماضي، كإحدى وسائل إعادة الهيكلة إلى شركتين قاسمة ومنقسمة، وذلك في ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة في 12 أكتوبر الماضي بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة وتأسيس شركة جديدة، وتكليف الشركة بتشكيل لجنة لإعداد التقييم بالقيمة الدفترية بمناسبة الانقسام.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الإثنين، إن المجلس وافق على ما انتهى إليه الرأي بتقرير اللجنة المشكلة بقرار العضو المنتدب للشركة بتخفيض القيمة الأسمية لسهم الشركة من 2 جنيه إلى 1.8 جنيه، حتى يمكن الحفاظ على نفس عدد الأسهم كما هي 976.87 مليون سهم، وتحديد القيمة الأسمية لسهم الشركة الجديدة 20 قرشًا للسهم، وبالتالي يكون لكل حامل سهم في شركة الحديد والصلب المصرية القاسمة سهم مماثل في الشركة المنقسمة، وعليه يكون رأس المال المصدر للشركة القاسمة مبلغًا وقدره 1.75 مليار جنيه ورأسمال الشركة المنقسمة مبلغ 195.37 مليون جنيه.

كما وافق المجلس على القوائم المالية الافتراضية المعدة من اللجنة المشكلة بقرار العضو المنتدب، وذلك عن الأعوام 30 يونيو 2018، و30 يونيو 2019، و30 يونيو 2020، والإيضاحات المتممة لها والظاهر بها أن رأس المال المصدر للشركة القاسمة مبلغ وقدره 1.75 مليار جنيه، ورأسمال الشركة المنقسمة مبلغ 195.37 مليون جنيه.

ووافق المجلس على مشروع التقسيم التفصيلي وعرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة، وذلك بانقسام الشركة انقسامًا افقيًا وفقًا للقيمة الدفترية وبناء على القوائم المالية للشركة في 30 يونيو 2020 إلى شركتين، الأولى شركة الحديد والصلب المصرية (ِشركة قاسمة) وشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (شركة منقسمة).

وحققت شركة الحديد والصلب المصرية، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، خسائر بلغت 274.48 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 367.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019-2020.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 237.72 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 280.31 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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