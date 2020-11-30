بعد انتهاء المهلة.. العقوبات المُقررة ضد الممتنعين عن التصالح فى مخالفات البناء

- التحفظ الإداري:

- الإزالة:

تنتهي اليوم الإثنين 30 نوفمبر، المهلة التي حددتها الحكومة للتصالح في بعض مخالفات البناء.ويتساءل كثيرون عن العقوبات التي سيتم تطبيقها على الممتنعين عن التصالح في مخالفات البناء، التي حددها المشرع في القانون القانون رقم 17 لسنة 2019، كالتالى:وضع قانون التصالح في مخالفات البناء عقوبة التحفظ عليها والحجز الإدارى عليها، وغل يد المخالف عنها والامتناع عن التوصيل أي مرافق لهذه المباني، في هذه الحالات:- المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص.- الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا.- الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.وضع القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بـ التصالح في مخالفات البناء، عقوبة الإزالة على التعديات التالية:- التعدى على أراضى وأملاك الدولة.- التعدى على مناطق الضغط العالى.- التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود.- التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.