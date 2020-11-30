مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

نفى مصدر حكومي ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إجراء تعديل وزاري محدود خلال أيّام، مؤكدا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.وأكد المصدر، لـ«الدستور»، أن كل الوزراء مستمرون في عملهم، ولا صحة لما يتردد، معتبرا أن مثل هذه الشائعات من شأنها إحداث بلبلة وبث روح الإحباط لدى البعض من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، لإلهائهم عن التقدم في إنجاز الأعمال المسندة إليهم.وأشار إلى أنه من المرتقب أن تقدم الحكومة استقالتها عقب الانتهاء من انتخابات مجلس النواب، وفقا للدستور، ومن ثم يتم تشكيل حكومة جديدة في يناير المقبل، تزامنا مع بدء الانعقاد الأول لمجلس النواب الجديد.