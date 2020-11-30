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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«الإسكان»: أزمة الأمطار «ملف دولة» وليس وزارة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 02:15 م
الدكتور سيد إسماعيل،
الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان،
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، إن ملف الأمطار ملف دولة وليس وزارة، لأنه بالفعل يحتاج إلى تعاون بين جميع الوزرات المعنية، كلا فيما يخصه.

وأضاف إسماعيل، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ملف الأمطار يحتاج إلى وزارة الري بسبب مخرات السيول والعمل على تجهيزها وإلى وزارة التنمية المحلية بالطبع للعمل أن تكون الطرق الداخلية ذات تصميم لمواجهة الأمطار، وكذلك إلى وزارة النقل من أجل تنفيذ شبكة طرق طبقا لمواصفات لمواجهة الأمطار، بالإضافة إلى وزارة الإسكان التى عليها عبء كبير في مواجهة الأمطار التى تكون على أسطح العقارات والمنازل والشوارع وغيرها من داخل الكتل السكنية.

وتابع، أن شبكات الصرف في الإسكندرية تستوعب 2 مليار و200 مليون متر مكعب يوميا، في حين أن محافظ الإسكندرية أكد أن الأمطار في يوم واحد كانت 9 ملايين متر مكعب، ولذلك لابد من التفكير في العمل على إدارة للحل وليس إدارة للمشكلة نفسها.

وقال الدكتور سيد إسماعيل، إن نسبة تنفيذ عمليات الصرف الصحي بالقرى والتي تم الانتهاء منها، وصلت إلى ما يقرب من 38% بعد أن كانت منذ 5 سنوات فقط 12.5%، وأن ما تم تنفيذة والانتهاء منه وصل نسبته في مجال الصرف الصحي بالمدن إلى 65%، بعد أن كانت لا تتعدى 50% منذ 5 سنوات فقط، وهو ما يعني أن هناك جهد وعمل كبير وأن الدولة تقوم بصرف مليارات على البنية الأساسية لتحسين أوضاع المواطنيين.

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