يسرا تطلب من سامح عبدالعزيز التنسيق بين «ليلة العيد» ومسلسلها

دخلت الفنانة يسرا مرحلة الترتيبات النهائية؛ لبدء تصوير أحدث أعمالها السينمائية «ليلة العيد»، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز، ويجري الاتفاق النهائي مع باقي بطلات العمل.واتفقت يسرا مع المخرج سامح عبد العزيز، على وضع خطة تصوير طويلة على مدار الأشهر القادمة لتصوير الفيلم مع مسلسلها الرمضاني الجديد الذي يكتبه أحمد عادل حاليًا، وانتهى من حلقاته الأولى.وطمأن «عبدالعزيز» يسرا؛ لكونه مخرج العملين، وسيعمل على التنسيق بينهما دون تعطيل أحدهما على حساب الآخر.ووعد المخرج يسرا بالانتهاء من تصوير المسلسل الجديد الذي تضخ فيه دماء كثيرة من الشباب، قبل الموسم الرمضاني، وتجهيز الفيلم لطرحه في موسم العيد وفقًا لطلب الشركة المنتجة.