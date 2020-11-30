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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر للطيران تنقل 4900 راكب بمطار القاهرة غدا

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 02:16 م
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
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تسير شركة مصر للطيران، بمطار القاهرة الدولى، غدا الثلاثاء، ٤٧ رحلة دولية، و٧ رحلات داخلية، و٤ رحلات شحن جوى، لنقل أكثر من ٤٩٠٠ راكب.

ومن المقرر تسيير الرحلات إلى كل من جدة، الشارقة، إربيل، الخرطوم، بيروت، ترونتو، الدمام، مسقط، دبي، أبوظبي، الرياض، نيروبي، بغداد، اسطنبول، عمان، تونس، روما، أثينا، ندجامينا، فيينا، باريس، موسكو، أبوجا، البحرين، لندن، لاجوس، المدينة المنورة، دوالا، و٧ رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان، و٤ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٤٩٠٠ راكب.

وتلتزم الشركة الوطنية "مصر للطيران" بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف الراهنة التي يشهدها العالم حاليًا، جراء استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا.

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