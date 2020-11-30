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أكلات بديلة للألبان واللحوم بالطريقة النباتي لصوم الـ45 يومًا

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 08:14 م
أكلات بديلة
أكلات بديلة
هويدا سعيد
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بدأ الإخوة الأقباط في مصر صيام عيد الميلاد المجيد الذي ينتهي بعيد الميلاد في 7 يناير.

ويعتبر صوم الميلاد هو صوم انقطاعي من الدرجة الثانية، يمتنع فيه الصائمون عن تناول أي شيء فترة من الوقت ثم يفطرون فيه على أطعمة نباتية، ويمتنعون تمامًا عن أكل اللحوم، لهذا تقدم «الدستور» في السطور أكلات بديلة للألبان واللحوم بالطريقة النباتي لصوم الـ45 يومًا:

طريقة عمل كفتة البطاطس
المقادير:
حبتان من الجزر المبشور.
حبتان من الفلفل الملون.
كيلو من البسلة المسلوقة.
كوب من البطاطا المسلوقة.
فص من الثوم المفروم.
3 حبات من الكوسا المسلوقة (رشة من الفلفل).
نصف ملعقة صغيرة من الكمون.
رشة من الملح.
ملعقتان كبيرتان من الزيت.
كوب من البقسماط.
تقشير البطاطس وغليها حتي تسلق ثم هرسها بشوكة ويضاف اليها يضاف الزيت، والثوم، والبقسماط، والبهارات، والملح، مع التقليب جيدًا لتختلط جميع المكونات.
يوضع البسلة، والفلفل الملّون، الجزر، والكوسا المسلوقة، والفلفل الأسود، والملح في وعاء آخر مع التقليب جيدًا.
تصنع كرات من البطاطس، لتحشى بالخضروات، وتغلق جيدًا.
تحمر البطاطس في زيت مغلي.

مكرونة بصلصة الحمراء.
المقادير:
كيس من المكرونة.
نصف كيلو من البندورة.
ملعقتان كبيرتان من صلصة البندورة.
حبة من البصل.
فصان من الثوم المفروم.
ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
ملعقة صغيرة من الزيت.
ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة التحضير
نقوم بسلق المكرونة.

تحضير الصلصة تقطع البصل والثوم لمكعبات صغيرة وتوضع علي النار ثم يحضر وعاء الخلاط الكهربائي ليخلط فيه البندرة
ثم يسكب علي البصل والثوم.
تحضر المكرونة المسلوقة لتسكب في الصلصة على نارهادئة، وتترك المكرونة في الصلصة مدة 5 دقائق مع التحريك لتتجانس المكرونة والصلصة لتصبح جاهزة للتقديم.

بيتزا الخضروات:
المقادير:
- 5 أكواب دقيق.
-½ كوب زيت نباتي.
- 2 كوب ماء دافئ.
-3 ملاعق كبيرة سكر.
-2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
-½ ملعقة صغيرة ملح.
-2 كوب صلصة بيتزا.
-2 ثمرة طماطم مقطعة حلقات.
-2 ثمرة بصل أحمر مقطع حلقات.
-2 ثمرة فلفل أخضر مقطع حلقات.
-3 ثمرات فلفل ألوان مقطعة حلقات.
-2 ثمرة كوسة مقطعة حلقات رفيعة.
-½ كوب فجل مقطع شرائح رفيعة.
-¾ كوب زيتون أخضر وأسود مقطعة شرائح. ¾ كوب مشروم مقطع شرائح.
-½ كوب من أوراق النعناع.
-ملعقة صغيرة زعتر مجفف.
-ملعقة صغيرة ريحان مجفف.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير:
١- توضع الخميرة والسكر و½ كوب من الماء ويقلب جيدًا، ويترك في مكان دافئ لمدة 15 دقيقة.

٢-في وعاء كبير، يوضع الدقيق والملح والزيت وخليط الخميرة، ويعجن تدريجيا مع إضافة الماء ببطء حتى تتماسك العجين.

٣- يغطّى الوعاء بكيس بلاستيكي، ويترك في مكان دافئ لمدة ساعة، ويتم تسخين الفرن عند درجة حرارة 250.

٤- يفرد العجين ثم يدهن بالصلصة، ويوزع الفلفل والطماطم والبصل والكوسة والمشرفون والفجل والزيتون والريحان والزعتر.

٥- على الوجه، توزع البهارات وأوراق النعناع، ويترك جانبًا لمدة 15 دقيقة، ثم توضع في الفرن من 15 – 20 دقيقة.

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