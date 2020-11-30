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اقتصاد

«تاون جاس» تناشد سكان مصر الجديدة عدم الانزعاج من رائحة الغاز

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:47 م
تاون جاس
تاون جاس
سيد ابراهيم
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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن ملء الخزان الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط، وإضافة الرائحة بشمال هليوبوليس بالنزهة الجديدة، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر 2020.

وأهابت الشركة بجميع العملاء قاطني المناطق المحيطة بالمحطة بمصر الجديدة عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، كما تؤكد أن أعمال ملء الخزان هى أعمال روتينية ولا تمثل أي خطورة على المواطنين أو المحيطين بالمنطقة، وتتم الأعمال بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء وفي أسرع وقت ممكن، وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء، وأنه في حالة وجود أي استفسار فإنه يرجى التكرم بالاتصال من أي تليفون أرضي بطوارئ الشركة على رقم (129).

وتعمل «تاون جاس» في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت ذات الأنشطة التجارية والصناعية ومحطات الكهرباء، ومحطات تموين السيارات بمناطق امتياز الشركة بـ5 محافظات، هي "القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وبورسعيد، والإسماعيلية".

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