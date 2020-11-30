انتعاش الصناعات الدوائية بسبب كورونا.. والركود يضرب «الملابس»

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (دون الزيت الخام والمنتجات البترولية) لـ97.03 خلال شهر سبتمبر 2020 (أولي)، مقابل 95.51 خلال شهر أغسطس 2020 (نهائي)، بنسبة ارتفاع قدرها 1.6%.وجاء فى مقدمة الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية، برقم قياسى 126 خلال شهر سبتمبر 2020، مقارنة بشهر أغسطس 2020 حيث بلغ 122.97، بارتفاع قدره 2.5%، وذلك بسبب زيادة الطلب على المنظفات الصناعية والمطهرات.كما ارتفع الرقـم القياسي لصناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب وزجاج وأسمنت) لـ77.34 خلال شهر سبتمبر 2020، مقارنة بشهر أغسطس 2020 حيث بلغ 70.65، بارتفاع قدره 9.5%، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على الاسمنت تمهيدا لعودة قرار البناء.أما عن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا، فبلغ الرقم القياسي لصناعة منتجات التبغ 147.12 خلال شهر سبتمبر 2020، مقارنة بشهر أغسطس 2020 حيث بلغ 150.04، بانخفاض قدره 1.9%، وذلك بسبب انخفاض الإنتاج في بعض الشركات طبقا للإجراءات الاحترازية.كما بلغ الرقم القياسي لصناعة الملابس الجاهزة 84.31 خلال شهر سبتمبر 2020، مقارنة بشهر أغسطس 2020 حيث بلغ 89.27، بنسبة انخفاض قدرها 5.6%، وذلك بسبب ركود حالة السوق والاعتماد على تواجد المخزون.