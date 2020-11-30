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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الأعلى للإعلام» يعاقب «القاهرة والناس» بسبب «اختطاف فتاة»

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:28 م
كرم جبر
كرم جبر
محمد جعفر
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ناقش المجلس الأعلى للإعلام في اجتماعه اليوم، تقرير لجنة الشكاوى بخصوص حلقة برنامج "المصري أفندي" الذي يذاع على قناة "القاهرة والناس"، من تقديم محمد علي خير بتاريخ 16 أكتوبر الماضي، وتناوله لقصة فتاة اسمها "إيمي" ادعت أنها تعرضت لمحاولة اختطاف ونشرت ذلك على صفحتها الشخصية على فيسبوك، وتسائل مقدم البرنامج عن مدى صحة الواقعة التي ذكرها وهل هناك من يقف وراء انتشارها على صفحات التواصل الاجتماعي.

وقامت اللجنة بالاطلاع على تقرير الرصد والتفريغ الخاص بفيديو نشرته هذه الفتاة واعترفت فيه بعدم صحة الواقعة، وأنها اختلقت الأمر لخلق حالة من التعاطف معها بين أصدقائها.

وقد رأت اللجنة أن مقدم البرنامج قام بطرح الموضوع دون التأكد من صحته واستند فقط على ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي ولم يتحرى الدقة بالمخالفة للائحة المعايير والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس، والتي تحذر الصحفي أو الإعلامي بألا يقيم تقارير على معلومات منقولة من مواقع التواصل الاجتماعي قبل التأكد من صحة هذه المعلومات بنفسه.

وشددت أن نشر القصة المُفبركة بهذا الشكل تسبب في الذُعر لدى المجتمع وخاصة السيدات مما يستدعي مناقشة مقدم البرنامج في هذا الأمر.

وقد أقر المجلس توصية لجنة الشكاوى بإلزام قناة القاهرة والناس تقديم اعتذار إلى الجهات المعنية المتضررة، والتنبيه على القناة بعدم نقل معلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها.

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