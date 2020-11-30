«الأعلى للإعلام» يؤيد شكوى النصر للكيماويات ضد «صدى البلد»

بحث المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، في اجتماعه اليوم، شكوى شركة النصر للكيماويات الدوائية ضد الحساب الرسمي لقناة صدى البلد على فيسبوك.وجاءت الشكوى بعد نشر الحساب فيديو بعنوان: "نتائج سلبية خطيرة من تناول مسكن الباراسيتامول".ورأت لجنة الشكاوى أن ما جاء في الفيديو من صور للمنتج وعبارات لا تستند لأبحاث من جهات رسمية.ووافق المجلس على توصية اللجنة بإزالة المحتوى للضرر الذي يقع على منتج الشركة، ولعدم استناد القناة لأبحاث من جهات رسمية.