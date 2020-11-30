«الأعلى للإعلام» يحجب موقع «الأهرام مباشر»

ناقش المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، في اجتماعه اليوم، شكوى مؤسسة الأهرام الصحفية ضد موقع "أهرام مباشر نيوز"، ورئيس مجلس إدارته دكتور رأفت عبده، ونائبه المهندس يسري عبده، لاستخدام اسم وشعار مؤسسة الأهرام ونشره أخبارا قد تنسب لها بسبب ظهور الشعار الخاص بالمؤسسة عليها.وتبين للجنة الشكاوى بالمجلس أن الموقع يستخدم نفس العلامة التجارية لمؤسسة الأهرام الصحفية بالمخالفة للقانون، ما يسبب أضرارا لها، وبما يوحي بنسب هذه الأخبار إليها وأنها مصدر الأخبار.وأوصت اللجنة بحجب موقع "الأهرام مباشر نيوز"، ووافق المجلس على توصية لجنة الشكاوى بحجب الموقع وإزالة صفحة الموقع على فيسبوك.