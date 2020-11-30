«أسوان» تستجيب لشكاوى المواطنين.. والمحافظ ويوجه بالمتابعة الميدانية

كشفت محافظة أسوان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه إطار الجهود التنفيذية المبذولة لتنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بضرورة المتابعة الميدانية لرصد شكاوى المواطنين وتلبيتها بالشكل المطلوب، بالإضافة إزالة كافة الإشغالات والتعديات، ورفع مستوى النظافة العامة لإعادة الوجه الحضارى لمختلف شوارع وميادين المحافظة السياحية العريقة، أنه قد تم التالي:1- قيام لجنة فنية متخصصة من مسؤولي مجلس مدينة أسوان والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة المقاولون العرب بالمرور الميدانى لدراسة شكوى أهالى قرية أبو الريش وتضررهم من الانقطاع المتكرر لمياه الشرب وذلك لإيجاد الحلول المناسبة والجذرية لها.2- تنفيذ أعمال الصيانة والتطهير لغرف الصرف الصحى بنجوع الحجعلاب والعشباب والكسارة وأمام جمعية الجيل الجديد بقرية أبو الريش.3- تنفيذ حملة إزالة مكبرة شملت تنفيذ قرارات غلق وتشميع لعدد 7 من الورش والمحلات التى تم فتحها أسفل مستشفى النيل التخصصى بوسط مدينة أسوان.4- تكثيف أعمال النظافة وإزالة الأتربة والمخلفات بشارع السماد ومناطق الجوزيرة والصداقة الجديدة.