حمّام دافئ ووجبة خفيفة.. نصائح تساعدك على الاستيقاظ مبكرًا

حمّام دافئ:

وجبة عشاء خفيفة:

البعد عن الأجهزة الإلكترونية:

ابعد المنبه عن سريرك:

كوب ماء:

في فصل الشتاء يكون الاستيقاظ مبكرًا أمرًا صعبًا للغاية على كثير من الأشخاص، لكن ظروف العمل تحتم على البعض الاستيقاظ مبكرًا، لذلك يقدم موقع readersdigest مجموعة من النصائح تساعدك في ذلك:يمكنك أخذ حمّام ماء دافئ؛ حتى تشعر بالاسترخاء وتستطيعين النوم بشكل أعمق.يجب أن تكون وجبه العشاء خفيفة ولا تحتوي علي طعام دسم ولا مأكولات دهنية حتى لا تشعرك بالثقل أثناء النوم.يجب البعد عن الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعة حتي تستطيعين النوم بشكل جيد.يجب قبل الذهاب إلى النوم أن تضعى أن تتضعي المنبه بعيدًا عنكِ حتى لا تلجأين إلى إغلاقة وتعودي إلى النوم مرة أخرى.يجب عليكِ ألاّ تشربي الماء قبل النوم حتى لا تلجأين إلى دخول الحمام ليلًا، لكن عليكِ شرب كوب من الماء عند الاستيقاظ صباحًا، لترطيب الجسم وبدء تشغيل التمثيل الغذائي.