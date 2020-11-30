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حمّام دافئ ووجبة خفيفة.. نصائح تساعدك على الاستيقاظ مبكرًا

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 08:12 م
الاستيقاظ مبكرًا
الاستيقاظ مبكرًا
هويدا سعيد
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في فصل الشتاء يكون الاستيقاظ مبكرًا أمرًا صعبًا للغاية على كثير من الأشخاص، لكن ظروف العمل تحتم على البعض الاستيقاظ مبكرًا، لذلك يقدم موقع readersdigest مجموعة من النصائح تساعدك في ذلك:

حمّام دافئ:
يمكنك أخذ حمّام ماء دافئ؛ حتى تشعر بالاسترخاء وتستطيعين النوم بشكل أعمق.

وجبة عشاء خفيفة:
يجب أن تكون وجبه العشاء خفيفة ولا تحتوي علي طعام دسم ولا مأكولات دهنية حتى لا تشعرك بالثقل أثناء النوم.

البعد عن الأجهزة الإلكترونية:
يجب البعد عن الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعة حتي تستطيعين النوم بشكل جيد.

ابعد المنبه عن سريرك:
يجب قبل الذهاب إلى النوم أن تضعى أن تتضعي المنبه بعيدًا عنكِ حتى لا تلجأين إلى إغلاقة وتعودي إلى النوم مرة أخرى.

كوب ماء:
يجب عليكِ ألاّ تشربي الماء قبل النوم حتى لا تلجأين إلى دخول الحمام ليلًا، لكن عليكِ شرب كوب من الماء عند الاستيقاظ صباحًا، لترطيب الجسم وبدء تشغيل التمثيل الغذائي.

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