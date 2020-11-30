حمّام دافئ ووجبة خفيفة.. نصائح تساعدك على الاستيقاظ مبكرًا
الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 08:12 م
هويدا سعيدطباعة
في فصل الشتاء يكون الاستيقاظ مبكرًا أمرًا صعبًا للغاية على كثير من الأشخاص، لكن ظروف العمل تحتم على البعض الاستيقاظ مبكرًا، لذلك يقدم موقع readersdigest مجموعة من النصائح تساعدك في ذلك:
حمّام دافئ:
يمكنك أخذ حمّام ماء دافئ؛ حتى تشعر بالاسترخاء وتستطيعين النوم بشكل أعمق.
وجبة عشاء خفيفة:
يجب أن تكون وجبه العشاء خفيفة ولا تحتوي علي طعام دسم ولا مأكولات دهنية حتى لا تشعرك بالثقل أثناء النوم.
البعد عن الأجهزة الإلكترونية:
يجب البعد عن الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعة حتي تستطيعين النوم بشكل جيد.
ابعد المنبه عن سريرك:
يجب قبل الذهاب إلى النوم أن تضعى أن تتضعي المنبه بعيدًا عنكِ حتى لا تلجأين إلى إغلاقة وتعودي إلى النوم مرة أخرى.
كوب ماء:
يجب عليكِ ألاّ تشربي الماء قبل النوم حتى لا تلجأين إلى دخول الحمام ليلًا، لكن عليكِ شرب كوب من الماء عند الاستيقاظ صباحًا، لترطيب الجسم وبدء تشغيل التمثيل الغذائي.
حمّام دافئ:
يمكنك أخذ حمّام ماء دافئ؛ حتى تشعر بالاسترخاء وتستطيعين النوم بشكل أعمق.
وجبة عشاء خفيفة:
يجب أن تكون وجبه العشاء خفيفة ولا تحتوي علي طعام دسم ولا مأكولات دهنية حتى لا تشعرك بالثقل أثناء النوم.
البعد عن الأجهزة الإلكترونية:
يجب البعد عن الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعة حتي تستطيعين النوم بشكل جيد.
ابعد المنبه عن سريرك:
يجب قبل الذهاب إلى النوم أن تضعى أن تتضعي المنبه بعيدًا عنكِ حتى لا تلجأين إلى إغلاقة وتعودي إلى النوم مرة أخرى.
كوب ماء:
يجب عليكِ ألاّ تشربي الماء قبل النوم حتى لا تلجأين إلى دخول الحمام ليلًا، لكن عليكِ شرب كوب من الماء عند الاستيقاظ صباحًا، لترطيب الجسم وبدء تشغيل التمثيل الغذائي.