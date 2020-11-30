أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية، عن ضبط 1202 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 1.72 طن "مفروم لحوم، دواجن، سجق"، غير صالحة للاستهلاك لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتُشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى مطاعم الوجبات الجاهزة بمحافظة القليوبية.ونجحت الجهود في ضبط 5 أطنان "أقماح - دقيق فاخر" معبأ داخل شكائر بدون مستندات مجهول المصدر)، يُشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك، بحوزة المدير المسئول عن مطحن لإنتاج الدقيق "بدون ترخيص" بمحافظة سوهاج، وضبط 18.20طن "ملح طعام" معبأ داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية مغشوشة ومقلدة غير صالحة للإستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية – 9500 عبوة توابل "بدون مستندات" مجهولة المصدر)، تمهيدا ً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.وتمكنت الجهود من ضبط (4 أطنان سكر حر – أرز أبيض" معبأة داخل عبوات بها نقص بالأوزان "بدون مستندات" مجهولة المصدر)، بحوزة (مالك مركز لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة سوهاج، وضبط (20.200 عبوة "مقرمشات") غير صالحة للإستهلاك لإنتهاء تواريخ الصلاحية المدونة عليها، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.ونجحت الجهود في ضبط طن زيت طعام - 6900 عبوة "زيت طعام - مسلى صناعى" مدون عليها علامات تجارية وهمية "بدون مستندات" مجهولة المصدر بمحافظة كفر الشيخ، وضبط 50.000 كمامة "بدون مستندات" مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية – 4000 متر أقمشة "بدون مستندات" مجهولة المصدر.