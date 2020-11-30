التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي في نيجيريا
الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:22 م
أ.ش.أطباعة
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، الهجوم الإرهابي ضد مزارعين في شمالي شرق نيجيريا.
وأكدت المنظمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الاثنين - وقوفها وتضامنها مع نيجريا في التصدي للأعمال الإرهابية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، معربة عن تعازيها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب نيجيريا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وأكدت المنظمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الاثنين - وقوفها وتضامنها مع نيجريا في التصدي للأعمال الإرهابية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، معربة عن تعازيها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب نيجيريا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.