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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ بني سويف يستقبل وكيل الأزهر الشريف

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:21 م
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، فضيلة الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف في مستهل زيارته لمحافظة بني سويف اليوم الاثنين.

حيث يشارك وكيل الأزهر والوافد المرافق له في اللقاء الجماهيري بعنوان "الترابط الأسري ودوره في حماية الأوطان".، وذلك بمقر جامعة بني سويف

ورحب محافظ بني سويف بفضيلة وكيل الأزهر والوفد المرافق له، وأشار إلى أهمية دور الأزهر في هذه المرحلة الهامة والتي تحتاج إلى الارتقاء بمستوى الوعي لدى الشباب والمواطنين وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، كما أنَّ الدولة تعول كثيرًا على الأزهر بصفته المؤسسة الدينية الأقدم والأكبر على مستوى العالم

وأشار المحافظ إلى أهمية ما يقوم به الأزهر في مجال توعية الشباب المسلم سواء محليا أو أجنبيا بمفاهيم الاسلام السمحة والتصدي للأفكار الهدًامة وتوضيح الصورة الحقيقة للإسلام، والتركيز على مفاهيم التقارب بين المذاهب، والقضاء على فوضى الفتاوى.

وأكد محافظ بني سويف على أن الفترة الحالية تشهد تكاملا بين كافة مؤسسات الدولة، في ظل توجيهات القيادة السياسية بالعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق التنمية ومواجهة التحديات، ومشيرا إلى أن الأزهر والكنيسة وتعاونهم النوعي والإيجابي قد دعم جهود الدولة في كافة المجالات، لاسيما وأن التعاون الجاري في مجال التوعية بكورونا يعتبر خير دليل على ذلك

ومن جانبه أعرب فضيلة وكيل الأزهر الشريف عن سعادته بزيارة المحافظة، معربا عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، مستعرضا عددا من المحاور التي يعمل من خلالها الأزهر في تنفيذ برنامجه الدعوي والتوعوي، والركائز الأساسية التي تتوافر به، مشيرا إلى أن الأزهر يستهدف التوسع في تلك الجهود للدفع بجهود الدولة في مختلف المجالات من خلال امتداد جهود الأزهر إلى أكبر قطاع ممكن من الشعب المصري.

حضر اللقاء كل من الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية واللواء هشام شادي، والدكتور سيد عبد اللطيف رئيس المنطقة الأزهرية ببني سويف، ولفيف من قيادات ومشايخ الأزهر الشريف.

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