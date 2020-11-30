بـ28 مليون جنيه.. إحلال وتجديد المطابع الأميرية

ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مشروع إحلال وتجديد المطابع الأميرية تكلف 28 مليون جنيه، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، خلال الفترة بين عامى 2018 و2019.وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروع يهدف إلى تطوير ورفع كفاءة مبنى المطابع الأميرية والهيئات التابعة، من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع المستوى المعيشى للعاملين.يشار إلى أن خطة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الجيزة للعام 2019-2020 تضمنت تنفيذ 387 مشروعًا تنمويًا بتكلفة 21.7 مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة للمحافظة من 5.4 مليار جنيه لـ9.1 مليار جنيه، بنسبة زيادة 68% خلال عام.