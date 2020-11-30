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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

123699 إجمالي إصابات كورونا في عمان

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:44 م
كورونا في عمان
كورونا في عمان
أ.ش.أ
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أعلنت وزارة الصحة العُمانية أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد بلغ 123 ألفا و699 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة جراء الفيروس 1423 حالة.

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء العُمانية اليوم الاثنين- أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 115 ألفا و216 شخصا، بنسبة شفاء بلغت 93.1%.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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