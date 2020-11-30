123699 إجمالي إصابات كورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العُمانية أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد بلغ 123 ألفا و699 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة جراء الفيروس 1423 حالة.وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء العُمانية اليوم الاثنين- أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 115 ألفا و216 شخصا، بنسبة شفاء بلغت 93.1%.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.