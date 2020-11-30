انطلاق القمة المصرية الفلسطينية.. و«عباس» يشيد بالدور المصري

انطلق، قبل قليل، اجتماع القمة بين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن»، للتشاور حول مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، وجملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأكد الرئيس السيسي استمرار مصر بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حتى نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.من جانبه، أشاد الرئيس محمود عباس بمواقف جمهورية مصر العربية ودورها في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وأهمية الاستمرار بالسعي نحو تحقيق السلام العادل والشامل.حضر اللقاء عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشئون المدنية، الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، والسفير الفلسطينى بالقاهرة، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح.