25 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن بلغ اليوم الاثنين 25 سفينة.وذكرت الهيئة- في بيان- أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن حاويات، فيما سجل ميناء غرب بورسعيد مغادرة 5 سفن حاويات وبضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وبضائع عامة.وأشارت إلى أنه جارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.