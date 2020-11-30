بطلة the crown ليست الأولى.. تعرف على «شبيهات» الأميرة ديانا (صور)



أدت الممثلة الفرنسية إليزابيث ديبيكي دور الأميرة الراحلة "ديانا" في الموسمين الأخيرين من مسلسل "the crown"، من إنتاج شركة نتفليكس، وكانت قد كتبت في بيان نشره الحساب الرسمي للمسلسل على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "روح الأميرة ديانا وكلماتها وتصرفاتها مازالت حية في قلوب الكثيرين وشرف حقيقي أن أنضم لهذا المسلسل الرائع، الذي تعلقت به كثيرا".



ولدت إليزابيث ديبيكي في فرنسا لأب بولندي وأم أسترالية وكان الاثنان يعملان راقصين بفرقة، ولدت في أغسطس عام 1990، وكانت مهتمة بالرقص حتى قررت التحول الى ممثلة مسرح من خلال مسرح المدرسة ثم دخلت كلية الدراما والفنون في جامعة ملبورن.



تم ترشيحها لجائزة Helpmann لعام 2014 لأفضل ممثلة في دور داعم في مسرحية عن أدائها المسرحي في The Maids وحصلت على جائزة Trophée Chopard في مهرجان كان السينمائي عام 2018، ومنحت جائزة شوبارد من قبل لجنة تحكيم من المحترفين للممثلين الشباب.



لم تكن إليزابيث الشبيهة الوحيدة للأميرة الراحلة ديانا فقد ظهر عدد من الشبيهات لها على مدار السنوات الماضية. ونرصد في هذا التقرير أبرزهن:

أدت الممثلة الفرنسية إليزابيث ديبيكي دور الأميرة الراحلة "ديانا" في الموسمين الأخيرين من مسلسل "the crown"، من إنتاج شركة نتفليكس، وكانت قد كتبت في بيان نشره الحساب الرسمي للمسلسل على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "روح الأميرة ديانا وكلماتها وتصرفاتها مازالت حية في قلوب الكثيرين وشرف حقيقي أن أنضم لهذا المسلسل الرائع، الذي تعلقت به كثيرا".ولدت إليزابيث ديبيكي في فرنسا لأب بولندي وأم أسترالية وكان الاثنان يعملان راقصين بفرقة، ولدت في أغسطس عام 1990، وكانت مهتمة بالرقص حتى قررت التحول الى ممثلة مسرح من خلال مسرح المدرسة ثم دخلت كلية الدراما والفنون في جامعة ملبورن.تم ترشيحها لجائزة Helpmann لعام 2014 لأفضل ممثلة في دور داعم في مسرحية عن أدائها المسرحي في The Maids وحصلت على جائزة Trophée Chopard في مهرجان كان السينمائي عام 2018، ومنحت جائزة شوبارد من قبل لجنة تحكيم من المحترفين للممثلين الشباب.لم تكن إليزابيث الشبيهة الوحيدة للأميرة الراحلة ديانا فقد ظهر عدد من الشبيهات لها على مدار السنوات الماضية. ونرصد في هذا التقرير أبرزهن:

- مسابقة شبيهات الاميرة ديانا:



تم عمل مسابقة لشبيهات اميرة ويلز الأميرة ديانا عام 1985 وقد تقدم لتلك المسابقة عدد كبير من الفتيات وفازت بها المتسابقة رقم 18 التى تدعى "مورين موراي" لشدة الشبه بينها وبين ديانا في شبابها. تم عمل مسابقة لشبيهات اميرة ويلز الأميرة ديانا عام 1985 وقد تقدم لتلك المسابقة عدد كبير من الفتيات وفازت بها المتسابقة رقم 18 التى تدعى "مورين موراي" لشدة الشبه بينها وبين ديانا في شبابها.

- عارضة الأزياء امبر فاليتا:



في 14 صفحة من عدد مجلة بورتر للأزياء، أعادت عارضة الأزياء أمبر فاليتا، شبيهة الأميرة ديانا، جمال وسحر الأميرة الراحلة، التي طالما عرفت بهما قبل وفاتها، في عرض ملكي خاص للأميرة الراحلة في عام 2018، وقامت فاليتا 43 عام بارتداء ملابس اعتادت الأميرة ديانا على ارتدائؤها، والتي بسببها صنفت بأنها واحدة من النساء الأكثر أناقة في كل العصور وجددت فاليتا في بعض الألوان، لكنها ارتدت نفس الصيحات التي اشتهرت بها ديانا، فظهرت بنفس لون الشعر الأشقرصفر القصير ونظرة العين الملكية. في 14 صفحة من عدد مجلة بورتر للأزياء، أعادت عارضة الأزياء أمبر فاليتا، شبيهة الأميرة ديانا، جمال وسحر الأميرة الراحلة، التي طالما عرفت بهما قبل وفاتها، في عرض ملكي خاص للأميرة الراحلة في عام 2018، وقامت فاليتا 43 عام بارتداء ملابس اعتادت الأميرة ديانا على ارتدائؤها، والتي بسببها صنفت بأنها واحدة من النساء الأكثر أناقة في كل العصور وجددت فاليتا في بعض الألوان، لكنها ارتدت نفس الصيحات التي اشتهرت بها ديانا، فظهرت بنفس لون الشعر الأشقرصفر القصير ونظرة العين الملكية.

- ناعومي واتس:



تمكنت ناعومي واتس من أن تصل إلى نسبة شبه كبيرة بالأميرة الراحلة، وذلك خلال تجسيدها دور الأميرة عام 2012، حيث كان محور الفيلم الروائي والتركيز الأكبر به على قصة الحب التي كانت تجمع ما بين الليدي ديانا وجراح القلب الباكستاني وآخر عامين من حياتها اللامعة التي انتهت بكارثة ومأساة لم تكن متوقعة. تمكنت ناعومي واتس من أن تصل إلى نسبة شبه كبيرة بالأميرة الراحلة، وذلك خلال تجسيدها دور الأميرة عام 2012، حيث كان محور الفيلم الروائي والتركيز الأكبر به على قصة الحب التي كانت تجمع ما بين الليدي ديانا وجراح القلب الباكستاني وآخر عامين من حياتها اللامعة التي انتهت بكارثة ومأساة لم تكن متوقعة.