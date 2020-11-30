بعد إصابة «بايدن» به.. تعرف على أسباب التواء القدم وعلاجه
الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 02:20 م
هويدا سعيدطباعة
أعلن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أنه مصاب في بكسر في قدمه اليمنى " التواء" وسيتوجّب عليه أن ينتعل حذاء طبّيا إثر انزلاقه أثناء اللعب مع كلبه ويقدم موقع helthilin""، أسباب التواء القدم وطرق علاجها.
- تحريك القدم بشكل خاطئ:
قد يتسبب تحريك القدم بشكل خاطئ في إلحاق الضرر بالأربطة التي تربط بين العظام، الأمر الذي يتسبب في التواء القدم.
- ممارسة الرياضة بشكل خاطئ:
التواء القدم هو أمر شائع أثناء ممارسة الرياضات المختلفة، كما هو الحال ويتم ذلك من خلال ارتكاز القدمين إلى الأرض بشكل مفاجئ وخاطئ.
أعراض التواء القدم
- تورم القدم الناتج عن تجمع السوائل في الأنسجة المحيطة بالمفصل.
- ألم تزداد حدته عند الضغط على مكان الإصابة أو عند تحريك القدم للمشي.
- احمرار ودفء ناتج عن زيادة تدفق الدم إلى المنطقة المصابة.
- شحوب لون البشرة في منطقة الإصابة.
- علاج التواء القدم
أولًا: علاج التواء الكاحل في المنزل
العلاج المنزلي يتضمن إجراءات تساعد على تخفيف الالتهاب وبشكل سريع ومنها:
الراحة:
يجب إراحة المفصل قدر الإمكان، ويفضل ارتداء أداة خاصة تمنع تحريك القدم.
مسكنات الألم:
تساعد مسكنات الألم على تخفيف حدة الألم الحاصل والتورم.
استعمال الثلج:
من أفضل الطرق لتهدئة منطقة التورم هي وضع الكمادات الثلج بعد الإصابة مباشرة لمنع تفاقم التورم والاحمرار.
الضغط على منطقة الإصابة:
يساعد الضغط على منطقة الإصابة على التخفيف من التورم.
- تحريك القدم بشكل خاطئ:
قد يتسبب تحريك القدم بشكل خاطئ في إلحاق الضرر بالأربطة التي تربط بين العظام، الأمر الذي يتسبب في التواء القدم.
- ممارسة الرياضة بشكل خاطئ:
التواء القدم هو أمر شائع أثناء ممارسة الرياضات المختلفة، كما هو الحال ويتم ذلك من خلال ارتكاز القدمين إلى الأرض بشكل مفاجئ وخاطئ.
أعراض التواء القدم
- تورم القدم الناتج عن تجمع السوائل في الأنسجة المحيطة بالمفصل.
- ألم تزداد حدته عند الضغط على مكان الإصابة أو عند تحريك القدم للمشي.
- احمرار ودفء ناتج عن زيادة تدفق الدم إلى المنطقة المصابة.
- شحوب لون البشرة في منطقة الإصابة.
- علاج التواء القدم
أولًا: علاج التواء الكاحل في المنزل
العلاج المنزلي يتضمن إجراءات تساعد على تخفيف الالتهاب وبشكل سريع ومنها:
الراحة:
يجب إراحة المفصل قدر الإمكان، ويفضل ارتداء أداة خاصة تمنع تحريك القدم.
مسكنات الألم:
تساعد مسكنات الألم على تخفيف حدة الألم الحاصل والتورم.
استعمال الثلج:
من أفضل الطرق لتهدئة منطقة التورم هي وضع الكمادات الثلج بعد الإصابة مباشرة لمنع تفاقم التورم والاحمرار.
الضغط على منطقة الإصابة:
يساعد الضغط على منطقة الإصابة على التخفيف من التورم.