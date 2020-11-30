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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد إصابة «بايدن» به.. تعرف على أسباب التواء القدم وعلاجه

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 02:20 م
بايدن
بايدن
هويدا سعيد
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أعلن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أنه مصاب في بكسر في قدمه اليمنى " التواء" وسيتوجّب عليه أن ينتعل حذاء طبّيا إثر انزلاقه أثناء اللعب مع كلبه ويقدم موقع helthilin""، أسباب التواء القدم وطرق علاجها.

- تحريك القدم بشكل خاطئ:

قد يتسبب تحريك القدم بشكل خاطئ في إلحاق الضرر بالأربطة التي تربط بين العظام، الأمر الذي يتسبب في التواء القدم.

- ممارسة الرياضة بشكل خاطئ:

التواء القدم هو أمر شائع أثناء ممارسة الرياضات المختلفة، كما هو الحال ويتم ذلك من خلال ارتكاز القدمين إلى الأرض بشكل مفاجئ وخاطئ.

أعراض التواء القدم
- تورم القدم الناتج عن تجمع السوائل في الأنسجة المحيطة بالمفصل.
- ألم تزداد حدته عند الضغط على مكان الإصابة أو عند تحريك القدم للمشي.
- احمرار ودفء ناتج عن زيادة تدفق الدم إلى المنطقة المصابة.
- شحوب لون البشرة في منطقة الإصابة.

- علاج التواء القدم

أولًا: علاج التواء الكاحل في المنزل

العلاج المنزلي يتضمن إجراءات تساعد على تخفيف الالتهاب وبشكل سريع ومنها:

الراحة:
يجب إراحة المفصل قدر الإمكان، ويفضل ارتداء أداة خاصة تمنع تحريك القدم.

مسكنات الألم:

تساعد مسكنات الألم على تخفيف حدة الألم الحاصل والتورم.

استعمال الثلج:

من أفضل الطرق لتهدئة منطقة التورم هي وضع الكمادات الثلج بعد الإصابة مباشرة لمنع تفاقم التورم والاحمرار.

الضغط على منطقة الإصابة:

يساعد الضغط على منطقة الإصابة على التخفيف من التورم.

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