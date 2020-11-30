بعد إصابة «بايدن» به.. تعرف على أسباب التواء القدم وعلاجه

- تحريك القدم بشكل خاطئ:

- ممارسة الرياضة بشكل خاطئ:

أعراض التواء القدم

أولًا: علاج التواء الكاحل في المنزل

الراحة:

مسكنات الألم:

استعمال الثلج:

الضغط على منطقة الإصابة:

أعلن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أنه مصاب في بكسر في قدمه اليمنى " التواء" وسيتوجّب عليه أن ينتعل حذاء طبّيا إثر انزلاقه أثناء اللعب مع كلبه ويقدم موقع helthilin""، أسباب التواء القدم وطرق علاجها.قد يتسبب تحريك القدم بشكل خاطئ في إلحاق الضرر بالأربطة التي تربط بين العظام، الأمر الذي يتسبب في التواء القدم.التواء القدم هو أمر شائع أثناء ممارسة الرياضات المختلفة، كما هو الحال ويتم ذلك من خلال ارتكاز القدمين إلى الأرض بشكل مفاجئ وخاطئ.- تورم القدم الناتج عن تجمع السوائل في الأنسجة المحيطة بالمفصل.- ألم تزداد حدته عند الضغط على مكان الإصابة أو عند تحريك القدم للمشي.- احمرار ودفء ناتج عن زيادة تدفق الدم إلى المنطقة المصابة.- شحوب لون البشرة في منطقة الإصابة.- علاج التواء القدمالعلاج المنزلي يتضمن إجراءات تساعد على تخفيف الالتهاب وبشكل سريع ومنها:يجب إراحة المفصل قدر الإمكان، ويفضل ارتداء أداة خاصة تمنع تحريك القدم.تساعد مسكنات الألم على تخفيف حدة الألم الحاصل والتورم.من أفضل الطرق لتهدئة منطقة التورم هي وضع الكمادات الثلج بعد الإصابة مباشرة لمنع تفاقم التورم والاحمرار.يساعد الضغط على منطقة الإصابة على التخفيف من التورم.