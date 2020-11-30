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تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة 2020 - 2021 وكيفية صرفها

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:46 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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لازال البحث عن رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة 2020 - 2021 والتي أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية عن صرفها لأصحاب المعاشات مستمر عبر محرك البحث العالمي جوجل والتي حظيت على نسب مشاهدة عالية خلال الفترة القليلة الماضية لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي الرابط الالكتروني الذي وضعته هيئة التأمينات الاجتماعية للاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومي.

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة 2020 - 2021

يستطيع أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة الاستعلام عن أحقيتهم في الحصول عليها من المضافين حديثا من المؤسسات الصحفية أو سواقط الحكومة المستحقين للصرف العلاوات الخمسة من خلال هذا الرابط (من هنا) عن طريق كتابة الرقم القومي للشخص الراغب في الاستعلام، حيث صرفت الهيئة بالفعل قرابة 18 مليار جنيه لـ 8.4 مليون مواطن من أصحاب المعاشات من المتقاعدين خلال الفترة من 1 يوليو 2005 إلى 1 يوليو 2015.

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمسة 2021

يمكن لأصحاب المعاشات من المتقاعدين خلال الفترة من 1 يوليو 2005 إلى 1 يوليو 2015 الاستعلام عن قيمة العلاوات الخمسة بإتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر موقع هيئة التأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط (من هنا)

كتابة بيانات صاحب المعاش المستحق العلاوات الخمسة كاملة 

كتابة الرقم القومي الراغب في الاستعلام 

ثم الضغط على أيقونة لست برنامج ربورت

ثم الضغط على زر الاستعلام 

ظهور قيمة زيادة المعاشات 

تعرف على كيفية صرف قيمة العلاوات الخمسة


قبل معرفة رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة يجب على أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة من المتقاعدين خلال الفترة من 1 يوليو 2005 إلى 1 يوليو 2015 معرفة كيفية قيمة العلاوات سيتم صرفها على 4 دفعات كل 3 أشهر.

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